Euro 2024, El Shaarawy titolare in Italia-Svizzera? Cinque motivi pro Faraone

Classe 1992, una carriera giocata a ottimi livelli in massima serie, eccezion fatta per la parentesi opaca al Monaco e quella dorata in Cina. Per Stephan El Shaarawy potrebbe essere arrivata – secondo alcuni un po’ tardi – la grande occasione in Nazionale italiana. Per lui, solo pochi minuto di minuti a Euro 2016. Domani alle 18 contro la Svizzera in occasione degli ottavi di finale potrebbe essere schierato titolare da Spalletti. In effetti, i motivi per schierare il Faraone sono molteplici. Per caratteristiche sembra il giusto compromesso tra esterno offensivo puro e terzino di spinta.

Corsa ma anche qualità (ipotesi tridente). Spalletti potrebbe riproporre il tridente. Chiesa dovrebbe essere certo di uno dei due posti ai lati della prima punta Scamacca/Retegui. Per l’altro, Zaccagni rappresenterebbe la scelta più immediata visto il goal salva-qualificazione. Ma perché non tenere l’ex laziale pronto al subentro e schiarare El Shaarawy, che garantirebbe più lavoro in copertura?

