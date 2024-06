La band Malvax, che con la sua hit ‘La Spezia’ sta spopolando in provincia e ha accompagnato dalla scorsa primavera anche le partite casalinghe dello Spezia, presto suonerà in città. Il quartetto formato dal comasco Jurij Cirone, bassista, e dai modenesi Francesco Ferrari (tastierista), Giacomo Corsini (batterista) e Lorenzo Morandi (voce), si esibirà il prossimo 3 luglio al Pin, alla Pinetina del Centro Allende, a partire dalle 21.15, in una serata di musica e divertimento, prima tappa spezzina del gruppo che sarà spesso presente in provincia nel corso dell’estate. Appuntamento alla prossima settimana nel noto spazio di via Armando Diaz 2, con ingresso gratuito.

L’articolo Il 3 luglio al Pin i Malvax, il gruppo della hit ‘La Spezia’ proviene da Città della Spezia.

