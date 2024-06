“Le speranze degli anni Sessanta possono ancora essere utili perché nascano le utopie realistiche XXI secolo”

Presentato al Circolo Arci Canaletto il libro Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto (ETS edizioni), iniziativa promossa dall’Associazione culturale Mediterraneo e dall’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea.

Sono intervenuti Nicola Pedretti, presidente del Circolo, Giorgio Pagano, curatore del libro, Chiara Dogliotti, dottore di ricerca in Storia contemporanea, e Luca Basile, ricercatore in Storia delle Dottrine politiche all’Università di Bari.

Il libro ospita scritti di: Giorgio Pagano, Marcello Flores, Luisa Passerini, Chiara Dogliotti, Giovanni Gozzini, Alessandro Santagata, Alfonso Maurizio Iacono, Massimo Cappitti, Luca Basile, Marcello Montanari, Guido Viale.

Chiara Dogliotti ha definito il libro “molto agevole e nel contempo molto ricco di spunti”, perché “i vari autori toccano i temi principali del Sessantotto e con approcci diversi”. Ha inoltre definito “una scommessa vincente” la scelta di Giorgio Pagano di “individuare, con il suo libro prima e con questi appunti a più voci ora, il Sessantotto spezzino come prisma per comprendere, dalla dimensione locale, il Sessantotto nazionale e internazionale”.

Luca Basile ha sostenuto che il Sessantotto fu essenzialmente “una spinta per la partecipazione, per attuare la Costituzione nella scuola, nella fabbrica, nella vita quotidiana,nel costume” e che “la sua sconfitta, dovuta ad errori del movimento, all’incapacità del PCI di rappresentarlo, oltre che alla reazione dell’avversario, che diede vita al pensiero neoliberista e neoautoritario ancora oggi dominante” ci consegna una situazione “disperata”, in cui bisogna “organizzare il pessimismo”.

Giorgio Pagano ha ripreso i punti di fondo del libro, concludendo così: “In un mondo sempre più disumanizzato, c’è ancora da contestare un ‘sistema’ che ha ricostruito gerarchie e diseguaglianze e che presenta un nuovo dramma, allora intuito da pochi: quello della distruzione della Natura. Si può uscire dall’attuale crisi della democrazia solo con un surplus di partecipazione e con politiche in grado di garantire una maggiore ripartizione delle risorse e un maggiore equilibrio dei poteri. Si dice: ‘dobbiamo uscire dal Novecento’. Ma in Italia sta governando il partito più novecentesco che c’è! Il Novecento non è stato solo violenza, è stato anche altro: speranze di riscatto, infinite possibilità positive. Non dobbiamo apparire degli zombie ma nemmeno essere immemori. C’è un racconto dei vinti che è un patrimonio immenso, che va tramandato. Ecco il motivo del mio impegno di storico. Viviamo un’epoca in cui domina il presentismo assoluto, privo di memoria e di speranza. Un’epoca in cui la vita è racchiusa nel presente è un’epoca smemorata e disperata. E’ bene, allora, far parlare alcune tracce della trama della storia. E’ indubbiamente necessario un nuovo pensiero del cambiamento, sia personale che sociale. Ma resta la consapevolezza delle potenzialità di una parte del passato. Le speranze degli anni Sessanta e del Sessantotto possono ancora essere utili perché nascano le utopie realistiche del ventunesimo secolo: si sviluppò allora una grande spinta umanistica, una lezione ancora fondamentale per il nuovo umanesimo che stiamo cercando”.

L’articolo Riders Just Eat spezzini in sciopero: “Chiediamo accordo ragionevole su lavoro in caso di pioggia” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com