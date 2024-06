Le tartarughe Caretta Caretta sono in mani sicure grazie a due bodyguards savonesi: Gloria e Sette

Magliolo. Da un mesetto i nidi (sparsi in tutta Italia) delle tartarughe Caretta Caretta possono contare anche sul preziosismo aiuto di due bodyguards d’eccezione, due guardie del corpo savonesi: Gloria Corona e Sette.

Gloria, innamorata dei cani sin da bambina, e Sette la labrador nera di due anni e quattro mesi sono una coppia indissolubile che da sempre (da quando il destino li ha messi sulla stessa strada) lavorano per la salvaguardia dell’ambiente ma non solo. Nel 2022 si sono approcciati (insieme a Rev, una pastore belga malinois, l’altro cane di Gloria ) alla detection, ovvero alla ricerca di sostanze, e nel 2023 ha partecipato con Sette al primo bando di selezione per il progetto “Peste Suina Africana” gestito dall’Enci (Ente Nazionale Cinofila Italiana) per poi essere selezionate come unità cinofile e quindi a girare, per tutta la penisola, per vari monitoraggi.

