Lerici inaugura nove defibrillatori e pensa a installarne altri nelle zone collinari

Inaugurati oggi nel territorio lericino nove defibrillatori nell’ambito del progetto “Lerici comune cardioprotetto”. “Avere a portata di mano un defibrillatore può rivelarsi salvavita perché la tempestività dell’intervento è un fattore determinante -. commenta il sindaco Leonardo Paoletti -. Dotarsi di un defibrillatore significa preoccuparsi della sicurezza dei propri cittadini. Oggi, possiamo dire che l’intero territorio comunale sia mappato dai defibrillatori, adeguatamente segnalati e pronti all’utilizzo”. “L’ obiettivo principale del progetto Lerici comune cardioprotetto è certamente la diffusione di defibrillatori semiautomatici DAE opportunamente segnalati, ma anche la cultura del prendersi cura, un primo soccorso ‘laico’ in situazioni di emergenza attraverso la formazione di angeli custodi ovvero cittadini volontari, attraverso corsi BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation)” commenta Alessandra Di Sibio, assessore alle Politiche sociali.

Dopo una fase di studio l’amministrazione comunale ha deciso di collocare i macchinari nelle zone di maggiore afflusso: tre sono posizionati a Lerici (all’interno del Municipio, in Rotonda Vassallo e in Calata Mazzini); tre a San Terenzo (supermercato Coop, donato dalla Pubblica assistenza grazie alle offerte ricevute e al contributo dell’iniziativa “Ar-Te, arte per il sociale”, in Piazza Meneghetti, in memoria di Salvo Canizzaro, comprato grazie alle offerte ricevute dalla Pubblica assistenza di Lerici e al contributo della raccolta fondi della Santerenzina, e un terzo nella sede dei Carabinieri in congedo, zona case Erp); uno alla Venere Azzurra, nei pressi del Bar Travalà; infine uno a Pozzuolo (in memoria della concittadina Francesca Zurli) e uno a Muggiano (grazie alla collaborazione con i Cantieri navali Gruppo Antonini, è stato posizionato in una zona di afflusso importante sia per la cantieristica, sia per le attività sportive che per il rimessaggio delle barche).

“Tengo a ringraziare per l’impegno e l’intenso lavoro nella realizzazione di una Lerici cardioprotetta la Pubblica assistenza di Lerici nel nome del suo presidente, Rodolfo Basadonne, che svolgerà anche il monitoraggio dei defibrillatori – aggiunge Di Sibio -. Un grazie anche al responsabile dei Servizi socio-sanitari, dottor Alessandro Vespa, per il coordinamento del gruppo di lavoro, l’acquisto e la valutazione tecnica delle zone prive di DAE, ed infine l’ingegnere dei Lavori pubblici, Roberto Grieco, per la realizzazione grafica della tavola riguardante la dislocazione dei defibrillatori su tutto il territorio lericino affissa nell’atrio del Palazzo comunale”. L’assessore informa infine che “il prossimo passo sarà dotare di defibrillatori anche la zona collinare di Lerici – molti cittadini e turisti camminano giornalmente e svolgono attività fisica in quelle zone – e promuovere corsi per la formazioni di volontari all’utilizzo dello strumento in ogni quartiere”.

La mappa dei defibrillatori è consultabile anche sul sito istituzionale del Comune di Lerici alle sezioni Politiche sociali o Protezione civile.

