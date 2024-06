“Madonna della Costa”, la storica chiesa di Levanto riapre come centro di formazione e sala congressi

La chiesa della Madonna della Costa, l’edificio religioso ora sconsacrato posto sull’omonima collina su cui si è insediato il primo nucleo abitativo di Levanto, riapre al pubblico dopo un restauro che la consegna al nuovo ruolo di centro di formazione della società “Family economy” destinato ad ospitare congressi, mostre ed altre iniziative culturali. Sabato 8 luglio lo storico edificio, di proprietà privata, sarà infatti inaugurato da un convegno dal titolo: “La sostenibilità economica al servizio del territorio: perché il futuro dell’economia passa dalla globalizzazione”. L’appuntamento, che rappresenta anche una piacevole occasione, per i levantesi, di vedere gli interni della “nuova” Madonna della costa recuperati dagli interventi conservativi, avrà inizio alle 18.30, ed è patrocinato dal Comune di Levanto e dall’International institute for culture and economic education. Al centro del convegno l’ex ministro dell’istruzione, l’economista Lorenzo Fioramonti, che sarà intervistato da Jonathan Figoli, “ceo” della società “Family economy”. Sono previsti anche interventi del sindaco Luca Del Bello e del consigliere delegato al turismo, Lorenzo Perrone.

