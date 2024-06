Spezia Risorse S.p.A. informa l’utenza che gli uffici e gli sportelli situati in Via Giovanni Pascoli 64 alla Spezia, da lunedì 1° luglio a venerdì 30 Agosto saranno aperti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Il sabato dalle 9 alle 12. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Orari di apertura. Restano comunque accessibili a qualsiasi ora e giorno i servizi on line di consultazione e pagamento.

L’articolo Nuova apertura estiva per gli sportelli Spezia Risorse proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com