Portofino: il voto europeo costa oltre 5 euro a cittadino

Quanto costa ad un cittadino il voto europeo? Lo abbiamo calcolato su un piccolo Comune, Portofino, che conta 359 residenti. L’amministrazione comunale si fa carico delle spese di presidente e scrutatori di seggio, pari a 947 euro; le spese di trasporto persone disabili, affidato alla Croce Rossa, è di 720 euro; in più il Comune deve far fronte a spese di cancelleria ed etichette adesive (fornite dalla ditta Sfel snc di Cavalermaggiore – Cuneo) pari ad euro 390. Totale 2.057 euro che fanno oltre 5 euro ogni cittadino. La maggior parte dei Comuni deve inoltre farsi carico dell’installazione e disinstallazione dei cartelloni per le affissioni dei manifesti dei singoli partiti o candidati. Affissioni sempre meno utilizzate e cartellini sempre più inutili, visto l’evolversi delle campagne elettorali.

» leggi tutto su www.levantenews.it