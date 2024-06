Promozione e Prima Categoria: in riviera è ufficialmente arrivata l’estate tra bagni in mare e news di calciomercato

Savona e provincia. Un tuffo nel mare rappresentato dall’ondata di news di calciomercato diffuse in data odierna dalle società componenti il panorama dilettantistico locale. Dalla Promozione alla Prima Categoria continua la serie di comunicati diffusi dai club per informare i supporter sui propri movimenti in vista della stagione che verrà.

In Promozione per esempio prosegue la campagna all’insegna della continuità del Legino: è notizia di quest’oggi la permanenza di Sahel Garzoglio, difensore classe 1999 da anni vero e proprio baluardo della difesa verdeblù. Non solo giocatori: in data odierna infatti il club del presidente Carella ha reso noto che a preparare la batteria di portieri della formazione guidata da Fabio Tobia sarà ancora Davide Baldaccini.

