Recco: Tossini, approvata la cassa integrazione straordinaria

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

È stato sottoscritto da Regione Liguria d’intesa con l’azienda, le sigle sindacali FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL, Confindustria Genova e le rappresentanze sindacali aziendali il verbale congiunto di approvazione della cassa integrazione straordinaria, che consentirà ai lavoratori di Tossini di accedere al fondo di garanzia regionale. Lo strumento permetterà, a partire da lunedì 1° luglio, alle filiali di Banca BPER di Avegno, Chiavari e Recco (ed eventuali altre filiali del territorio che potrebbero in un secondo momento aggiungersi) di anticipare la cassa integrazione per i prossimi 6 mesi in attesa dell’erogazione delle mensilità previste da parte dell’INPS. L’opportunità era emersa ieri, durante l’incontro tenutosi negli uffici di Filse tra le sigle sindacali, l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana e l’assessore al Lavoro Augusto Sartori, per sopperire alla mancanza di continuità salariale conseguente all’incendio avvenuto lo scorso 2 giugno, giorno in cui si è interrotta l’attività del sito produttivo di Avegno.

