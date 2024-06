Riders Just Eat spezzini in sciopero: “Chiediamo accordo ragionevole su lavoro in caso di pioggia”

I riders spezzini di Just Eat, una ventina in tutto, sono in sciopero da oggi sino alle 23 di domenica prossima, 30 giugno. “Tre giorni pieni di sciopero per protestare contro i cambiamenti unilaterali della procedura di lavoro in caso di pioggia. Prima con 5mm di pioggia il servizio veniva sospeso. Ora l’Azienda decide quando e se chiudere in modo soggettivo – dichiara Pierpaolo Ritrovati, Rsa Just Eat per la Filt Cgil -. Tant’è che lunedì scorso, con 23mm di pioggia l’azienda non ha chiuso. Una situazione inaccettabile che inficia fortemente la sicurezza sul lavoro”.

Il rappresentante dei lavoratori lamenta che l’azienda “prima ha affermato che non ci sarebbe stata alcuna modifica, poi che gli Rls nazionali avrebbero approvato questa modifica. In realtà la modifica c’è eccome e nessuno ne è stato informato preventivamente”, e afferma che “addirittura durante l’ultimo sciopero nazionale di aprile l’azienda ha mandato dei lavoratori da Pisa per sostituirci”. Il sindacalista spiega infine che “l’obiettivo dello sciopero è un accordo che regolamenti in modo ragionevole cosa fare in caso di pioggia, l’uso delle auto in caso di pioggia e la tutela dei lavoratori di categorie protette che abbiamo.”

