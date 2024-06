San Fruttuoso: 17enne cade e si infortuna; la marcia dei soccorritori

Questa mattina alle 11 sul sentiero che dalle Pietre Strette conduce a San Fruttuoso, una diciassettenne piacentina, durante un’escursione con amici, è caduta (nonostante la corretta calzatura) procurandosi una brutta lesione o frattura ad una caviglia, subito gonfiata, che le ha impedito di proseguire a piedi. Da Rapallo sono partiti i vigili del fuoco ed il soccorso alpino che dopo avere percorso sotto il caldo sole i sentieri che da Portofino Vetta salgono alle Pietre Strette prima di scendere al mare, hanno soccorso la ragazza trasportandola in barella fino a San Fruttuoso. Qui era in attesa l’idroambulanza della Croce Verde che l’ha trasferita al porto di Camogli e da qui in ambulanza in codice giallo al San Martino. L’elicottero Drago dei vigili del fuoco. che era stato allertato, è rientrato alla base. I soccorritori sono rstati trasferiti a Camogli su un mezzo della guardia costiera.

