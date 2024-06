Sciopero riders, Rifondazione: “Massimo sostegno alla lotta di questi lavoratori”

Rifondazione comunista interviene sullo sciopero dei riders spezzini. In una nota la segreteria provinciale del partito precisa: “Questi lavoratori sono impegnati in tre giorni di sciopero contro il tentativo padronale di revisione del lavoro in caso di pioggia. Ancora una volta ci troviamo di fronte a dei lavoratori che subiscono decisioni volte alla tutela del profitto di una multinazionale anziché del benessere e della salute dei dipendenti; ricordiamo che, grazie al grande lavoro di sensibilizzazione e sindacalizzazione, a la spezia si sono evitati molti incidenti come successo a Napoli, dove un lavoratore ha pagato con la vita le scelte dell’azienda. Pieno sostegno, quindi, alla loro lotta in questi giorni intensi”.

