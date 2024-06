Sestri: “Mediaterraneo, la maggioranza ha salvaguardato crediti e capitale umano”

Dal Gruppo Consigliare “Solinas Sindaco”

Ieri sera, in Consiglio Comunale, si è proceduto all’approvazione d’urgenza di una pratica per il salvataggio di Mediaterraneo. Alcuni consiglieri di opposizione hanno sostenuto che sia normale per una società essere in perdita, dimostrando così una visione amministrativa a dir poco discutibile. Se fosse realmente una situazione normale, non ci saremmo trovati ieri sera a discutere la pratica di risanamento, aggravata dall’azzeramento del capitale sociale.

