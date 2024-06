Trofeo delle Regioni: Liguria nella pool A con entrambe le rappresentative

Corigliano Rossano. Si chiude il Trofeo delle Regioni-Aequilibrium Cup a Corigliano Rossano. Un’esperienza importante per pallavoliste e pallavolisti della Liguria, con i pari età delle altre rappresentative regionali arrivati in Calabria da tutta Italia. I risultati dell’ultima giornata della manifestazione garantiscono ad entrambe le squadre la possibilità di ingresso in pool A. Due percorsi, terminati entrambi al quattordicesimo posto, condizionati anche da un sorteggio certamente non fortunato.

La squadra femminile del selezionatore Luca Parodi ha incrociato subito Toscana e Veneto, rivelatesi poi la quarta e quinta forza del Trofeo, e contro le toscane è stata una bella battaglia terminata al terzo set. Con il passaggio alla pool B, sono arrivati i netti successi contro Valle D’Aosta e Basilicata, entrambi per due set a zero, prima di affrontare la seconda giornata pool B, caratterizzata dalla vittoria contro il Molise (2-0) e dalla battuta d’arresto, con analogo punteggio, rimediata dal Trentino. La rivincita, contro le ragazze trentine, è arrivata nella mattinata di oggi. 2-0 (25-22 25-18), prima di cedere all’Umbria per 0-2 (20-25 22-25).

