Tutto pronto per il 41^ Meeting Internazionale Fiat 500 di Garlenda

Garlenda. Quello dal 5 al 7 luglio 2024, con un prologo giovedì 4 luglio, sarà un weekend rombante all’insegna delle piccole utilitarie che hanno fatto la storia dell’Italia. Torna infatti il più celebre raduno dedicato alla Fiat 500 storica, che da oltre quattro decenni entusiasma gli appassionati da ogni regione italiana e anche dall’estero. Proprio per questo sarà facile vedere già le colorate macchinine circolare ad inizio settimana, perché chi parte da lontano ne approfitta per fare una vacanza e godersi appieno il territorio. Ma anche chi arrivasse all’ultimo momento, sa che il Fiat 500 Club Italia ha preparato un programma ricco ed in grado di portare gli equipaggi a spasso tra costa ed entroterra. Si toccheranno infatti Albenga, Alassio, Pieve di Teco (meta del Grand Tour del sabato) ed Andora (meta della parata finale della domenica mattina), senza dimenticare Ceriale per chi sceglierà il tradizionale “tuffo” all’AcquaPark Le Caravelle. Chi non vuole stare fermo sarà dunque accontentato, così come chi desidera assaporare delizie enogastronomiche, dato che il tema del Meeting sarà “Il gusto italiano”. Il tutto condito con musica ed intrattenimento ed un omaggio all’Emilia Romagna, regione d’onore 2024.

“C’è molto attesa per questo quarantunesimo raduno dedicato alle mitiche Fiat 500 storiche – dice il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana -, e del resto si profila come un momento di condivisione ricco e variegato per tutti gli appassionati del mondo dell’automobile d’epoca e per chi ama assaporare il territorio dalla costa all’entroterra con le sue tradizioni e prelibatezze. Un plauso agli organizzatori, agli Enti, alle Associazioni e a tutto il Club 500 Italia che con passione e lungimiranza portano avanti un evento così radicato e ambasciatore delle nostre bellezze e della nostra storia senza dimenticare il versante charity. Un modo significativo di celebrare il Made in Italy e di valorizzare la nostra regione”.

