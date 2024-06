Underwater dome, Gnv per la prima volta utilizza il biofuel

Genova. GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, ha rifornito oggi per la prima volta una delle sue navi con biofuel utilizzando un Biocarburante Hydrotreated Vegetable Oil (HVO 100%) per la durata dell’evento conclusivo di Underwater Dome tenutosi a bordo della motonave Rhapsody.

Il biofuel utilizzato garantisce una riduzione delle emissioni di CO2 pari all’88,2% rispetto al combustibile fossile tradizionale, permettendo di fatto alla Compagnia di abbattere drasticamente l’impatto della propria nave sull’ambiente in occasione dell’appuntamento patrocinato da MSC Foundation e organizzato dalla USS Dario Gonzatti per celebrare il 60° anniversario della dichiarazione della “presa di possesso dei fondali marini in nome dell’umanità” da parte della Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee (CMAS) e per condividere un vero momento di promozione dell’ambiente marino e di confronto per la sua sostenibilità e tutela.

