Vezzano, esordio con scintille. Ruggia: “Nessun ruolo al più votato Tintori”. Bertoni: “Avete ‘emorragia’, occupatevi dei fatti vostri”

Scintille tra il sindaco Massimo Bertoni e il capogruppo dell’opposizione Jacopo Ruggia già in occasione della prima seduta della nuova consiliatura di Vezzano Ligure. Ma prima dei botta e risposta tra il primo cittadino e l’esponente Lega, la seduta – apertasi con un minuto di silenzio in ricordo dell’ex consigliere Michele D’Ascanio e seguita da un nutrito pubblico – ha affrontato una serie di canoniche pratiche di partenza, quali l’insediamento del Consiglio (che tra le file dell’opposizione ha visto gli eletti Cinzia Calanchi e Simone Capri e il primo dei non eletti Emilio Angeletti preferire lasciare spazio ad Enrica Pasquinelli e Leonardo Rossini), il giuramento del sindaco, la presa d’atto dei capigruppo consiliari (il menzionato Ruggia e, per il gruppo di maggioranza Vezzano democratica, Mauro Roffo), la presentazione della giunta (assessori sono i confermati Sabrina Flotta, Nadia Lombardi e Simone Regoli, che permane vice sindaco, più la novità Donatella Mezzani) e delle deleghe assegnate ai consiglieri di maggioranza, o ancora l’elezione di presidente e vice presidente del Consiglio comunale. Dalla maggioranza è arrivata la proposta per i due ruoli, rispettivamente, di Daria Ferrari (di area pentastellata, ma il Movimento cinque stelle non ha ufficialmente preso parte a Vezzano Democratica né sostenuto il rieletto primo cittadino) e del sindaco Massimo Bertoni, entrambi eletti con i nove voti della maggioranza, mentre dai banchi dell’opposizione – una mossa che di fatto anticipa un attacco che arriverà di lì a non molto – è stato votato il consigliere di maggioranza Daniele Tintori, uscito dalle urne con il più abbondante carico di preferenze della tornata, oltre 250.

Sull’elezione del presidente dell’assemblea, Ruggia ha espresso dubbi sull’opportunità di introdurre tale figura, nella precedente consiliatura rivestita dal sindaco stesso: “In un comune come il nostro credo sia supefluo, sono pochi i comuni sotto i 15mila abitanti ad averlo, soprattutto sotto i 10mila”, ha detto, chiedendo altresì delucidazioni sul compenso, in particolare se non sia di un valore pari a quello degli assessori; ma, come spiegato dalla segretaria comunale, è il 10 per cento dell’indennità del sindaco, delucidazione positivamente accolta dal consigliere.

