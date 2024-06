A Montale di Levanto iniziativa musicale con “Il nuovo cammino”

Il Nuovo Cammino “sbarca” a Montale di Levanto con un evento musicale che avrà luogo il prossimo 6 luglio alle ore 21,15 con lo scopo di promuovere l’attività di sostegno verso le missioni delle “Luigine” presenti nei villaggi in 7 Stati dell’India. Per la prima volta l’associazione esce dal perimetro comunale della Spezia per offrire ai residenti e ospiti della riviera un concerto con musiche del 600 italiano espresse da tre prestigiosi interpreti: Michela Puca – violino, Marco Montanelli – clavicembalo e organo ed Emanuele Pugliese – tiorba. All’attività artistica i tre i musicisti affiancano l’insegnamento presso il Liceo Musicale Cardarelli della Spezia. Il concerto sarà ospitato nella Pieve di S. Siro che si presenta con l’organo completamente restaurato e si pregia di essere quasi un’anteprima alle manifestazioni patronali che si snoderanno lungo il mese di luglio. Come mostra la locandina, alla promozione di questo evento, hanno dato la propria adesione il “Gruppo Vocale Musica Nova” di Levanto, il Priorato diocesano delle Confraternite, I Lions Cinque Terre, Roverano e Vara Sud, con l’importante patrocinio del Comune di Levanto. Per agevolare la partecipazione al concerto sarà disponibile un bus-navetta che partirà da Levanto (dove si incontrano via Rimembranza-via Iacopo da Levanto, zona ufficio postale) alle ore 20,45 con ritorno al termine del concerto.

L’articolo Spettacolo agli Assoluti nelle gare della mattina: in pista 100 metri, salto in lungo e non solo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com