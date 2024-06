Alla Foce torna la fiera di San Pietro: 500 banchi e fuochi d’artificio. Le strade chiuse e i divieti

Genova. Torna la fiera di San Pietro alla Foce. Domenica 30 giugno circa 500 banchi di merci varie, alimentari e produttori provenienti da tutta Italia invaderanno le vie del quartiere, una giornata che si concluderà alle 23 con lo spettacolo pirotecnico, tradizione che da alcuni anni l’amministrazione ha voluto riprendere, nell’area sottostante ai giardini Govi di Punta Vagno.

La fiera, organizzata dal Comune di Genova-Assessorato al Commercio e alle Tradizioni Cittadine, quest’anno vedrà il posizionamento dei banchi in corso Torino, via Casaregis, via Morin, via Cecchi e via Trebisonda.

