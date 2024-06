Antiche vie del sale e Strade del mare: il progetto vince il bando di Fondazione San Paolo

Liguria. La valorizzazione dell’ ambiente e delle tradizioni quando va di pari passo con il potenziamento dell’outdoor e dei servizi (hiking, mountain bike, strutture ricettive certificate, guide, negozi di noleggio attrezzature e itinerari ben veicolati…) crea un indotto importante sul territorio. Da qui è partito il progetto di promozione territoriale delle Antiche Vie del Sale, un piano di marketing territoriale sviluppato all’interno del progetto “Valore di fare rete”, promosso da Regione e Agenzia in Liguria, che valorizza l’entroterra come meta di turismo sostenibile ed eco-friendly.

Proprio grazie al piano di marketing territoriale “Valore di fare rete”, l’unione di comuni dell’Associazione Antiche Vie del Sale ha potuto partecipare al bando “Territori in luce”, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, vincendolo con il progetto di valorizzazione pluriennale “Strade del Mare”, che si è classificato primo assoluto nel bando Territori in Luce di Compagnia di San Paolo. I comuni partner collaboreranno per sei mesi alla ricostruzione della rete di sentieri storici delle Vie del Sale, creando così non solo una nuova offerta di attività outdoor, ma un’occasione di riscoperta dell’identità e della cultura del territorio. Particolare attenzione sarà rivolta anche all’accessibilità, con la creazione di una sentieristica dedicata alle handbike e con l’organizzazione di incontri di outdoor education.

» leggi tutto su www.ivg.it