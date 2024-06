Assoluti di Atletica alla Spezia, le gare del pomeriggio: oro per Conte nel lancio del disco

Proseguono le gare dei Campionati Assoluti della Spezia, dopo le prime prove della mattinata. Il caldo afoso della mattinata ha fatto posto ad un cielo più coperto ma con un pizzico di vento in più, che ha accolto una quantità di pubblico maggiore rispetto alle gare del mattino. Ad aprire le danze del pomeriggio la gara del lancio del martello, che ha assegnato la prima medaglia degli Assoluti spezzini, vinta dall’esperto Marco Lingua, otto volte campione italiano. Tra le raffiche di vento, che hanno portato anche alla sospensione di qualche minuto delle gare di salto in alto, il programma è proseguito con il getto del peso maschile, che ha visto trionfare ancora Diego Dester, momentaneamente primo nelle gare decathlon e mattatore della giornata.

Colonna sonora della due giorni di atletica la voce di Nicola Roggero, giornalista di Sky e speaker al Montagna per le gare. “Sono i Campionati Assoluti, uno dei punti focali dell’attività nazionale. È un evento importante, peccato non ci siano tutti i protagonisti ma c’è sicuramente del materiale, ragazzi che hanno ottenuto grandi risultati agli Europei”, spiega Roggero. “Al di là delle prestazioni cronometriche o nei lanci e nei salti, mi aspetto gare molto belle e combattute. Non è la prima volta che vengo alla Spezia, è una città molto bella, molto curata. Mi ha dato l’impressione di accogliere al meglio i partecipanti”, conclude il giornalista.

