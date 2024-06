L’ultima stagione all’Ellera, squadra in Eccellenza umbra, è stata decisamente positiva per Marco Campelli. 4 gol e 15 assist per lui, in passato giocatore in formazioni liguri come Genova Calcio, Sestri Levante, Albenga, Cairese e Imperia.

Ed è proprio la Liguria a mancare al centrocampista spezzino che, nonostante un legame d’affetto con la sua attuale società, avrebbe piacere a ritrovare: “Per me è un posto speciale”.

