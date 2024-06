Calciomercato dilettanti, la riviera chiama e la Val Bormida risponde: ecco le ultime novità ufficializzate dai club valligiani

Val Bormida. Quando le società rivierasche chiamano i club valbormidesi non possono che rispondere presenti. Dopo l’ondata di news raccontata ieri, di tutta risposta le squadre valligiane militanti dalla Promozione alla Seconda Categoria hanno diramato una serie di novità.

In primo luogo il Millesimo ha svelato il nome di un altro nuovo acquisto: in seguito agli annunci degli ingaggi di Youri Vittori, Conde, Berardinucci e Pregliasco ecco dunque Gabriel Sata, giovane esterno classe 2005 in arrivo dal Quiliano&Valleggia dove ha ben figurato durante la scorsa stagione.

