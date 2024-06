Calizzano. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un motociclista rimasto ferito in maniera grave dopo un incidente stradale avvenuto a Calizzano, in regione Caragna.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 30 di oggi pomeriggio, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, per poi finire a terra: una caduta rovinosa, che avrebbe provocato diversi traumi.

