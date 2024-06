Camogli protagonista alla festa patronale sull’isola di San Pietro

“Benvenuti al Dragun e alle autorità di Camogli” così don Andrea Zucca, parroco della chiesa di San Pietro a Carloforte, durante la Messa solenne celebrata per la festa patronale di San Pietro.

Dopo il rito religioso, con la presenza di Giovanni Anelli sindaco di Camogli, Lorenzo Ghisoli vicesindaco, del consigliere comunale Claudio Pompei e dei dragonauti con i remi del Dragun, il via alla processione via terra con l’arca del Santo, i Cristi e la Banda Musicale Città di Carloforte, seguita da quella via mare, cui partecipa il Dragun. Poi lo spettacolo pirotecnico.

