Cavi: furto su autovettura, arrestato uno stranieroruba un cellulare in spiaggia, denunciato 34enne

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

All’alba di questa mattina, in via Aurelia nella frazione di Cavi di Lavagna, un tunisino 25enne,

con numerosi precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto

aggravato su autovettura in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, poiché colto in flagranza di reato

mentre rovistava all’interno di un’autovettura di proprietà di una donna 48enne del posto.

L’uomo, dopo aver infranto un finestrino, entrava e si impossessava degli effetti personali della

vittima che cedeva ad un complice, dileguatosi alla vista dei militari. La refurtiva veniva

ritrovata nelle vicinanze e riconsegnata all’avente diritto. Le successive indagini hanno portato

alla scoperta di ulteriori due autovetture, parcheggiate poco distanti, con la serratura forzata

presumibilmente dal medesimo autore del reato. Quest’ultimo, nella fase dell’arresto, opponeva

inutile attiva resistenza nei confronti degli operanti.

