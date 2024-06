Chiavari: ruba un cellulare in spiaggia, denunciato 34enne

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri in uno stabilimento balneare di Corso Colombo a Chiavari, i

Carabinieri della locale Stazione e della dipendente Aliquota Radiomobile sono stati allertati da

alcuni bagnati che avevano assistito al furto del cellulare di una frequentatrice dello

stabilimento, una 33enne residente in zona, da parte di un gruppo di extracomunitari. Giunti sul

posto, i militari hanno rintracciato il piccolo gruppo, che era ancora presente nello stabilimento

balneare, e, seguito accertamenti, hanno scoperto che il furto era stato consumato materialmente

da un’unica persona ovvero un egiziano 34enne, con precedenti di polizia, che pertanto veniva

denunciato per furto aggravato. L’autore del furto ed un altro straniero in sua compagnia (un

30enne marocchino) venivano inoltre deferiti per resistenza a pubblico ufficiale. Infatti, nella

fase della generalizzazione, i due opponevano resistenza agli operanti auto-procurandosi così

lievi lesioni. Il cellulare è stato ritrovato in spiaggia, occultato sotto un cumulo di sabbia, e

riconsegnato all’avente diritto.

