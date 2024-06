“Come cambia la memoria con l’età”, convegno in sala Dante

Oggi dalle ore 10 in Sala Dante, via U. Bassi, si terrà un incontro organizzato dal Comune della Spezia in collaborazione con Lions Club Valle del Vara, Croce Rossa e A.M.A.S. associazione malattia di Alzheimer La Spezia sul tema “Come cambia la memoria con l’età – informazione e prevenzione”.

I lavori saranno aperti dai saluti del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ai quali seguiranno gli interventi di Giulio Guerri, Assessore Politiche Sanitarie Comune della Spezia; Piero Antuono, Docente di Neurologia e Biofisica Memory Disorders Program – Medical College of Wisconsin; Antonio Tartaglione, Neuropsichiatra, già Direttore SC Neurologia Asl 5; Gianfranco Mazzotta, Medico specialista in Cardiologia, già Direttore SC Cardiologia Asl 5; Alessio Novelli, Neurologo – Direttore CDCD (Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze). La giornata sarà moderata da Andrea Marrone, Presidente Lions Club Valle del Vara. L’incontro è gratuito e aperto al pubblico

