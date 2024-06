Cub Trasporti: “Caso Seal emblema gestione inefficace privatizzazione Tpl”

“Nella complessa arena del Trasporto pubblico locale italiano, la crisi attuale viene spesso trattata con superficialità sia dalle aziende che dai sindacati” secondo Cub Trasporti La Spezia; per l’organizzazione sindacale, si legge nella medesima nota, “facendo un’analisi più approfondita, si comprende come il crollo dell’attrattività delle professioni nel settore del Tpl è principalmente attribuibile alle condizioni di lavoro sempre più degradanti. I conducenti sono sovraccaricati da responsabilità crescenti e percepiscono una remunerazione economica inadeguata, che sicuramente non riflette la responsabilità e il peso delle mansioni svolte. A chiudere il cerchio sono poi i turni lavorativi estenuanti”.

Cub Trasporti parla di “decenni di politiche miopi”, che per la Confederazione unitaria di base sono state “sostenute nel tempo direttamente o indirettamente anche dai sindacati confederali”. Per Cub “è stata solo la dedizione dei conducenti che ha tenuto in piedi il Tpl, unita alla pazienza degli utenti che continuano a pagare per un servizio sempre meno efficiente”.

Prosegue la nota diffusa da Cub Trasporti La Spezia: “Oggi il caso Seal è diventato l’emblema di una gestione inefficace nella privatizzazione del servizio, all’interno della situazione globale che si è ulteriormente complicata negli ultimi anni. La Seal ha gradualmente assorbito un numero crescente di linee e turni, spesso quelli più disagiati e meno desiderabili, con il tacito consenso e l’acquiescenza di sindacati e amministrazioni. Questo sovraccarico, imposto in modo repentino, quasi dall’oggi al domani, evidentemente per interessi anche di Atc, ha costretto la Seal a operare oltre le proprie capacità, senza ricevere il supporto necessario per adeguare il proprio organico e le proprie infrastrutture. Mai come oggi si avverte la necessità di un ripensamento strutturale, ma per costruire prima bisogna fare i conti con le vere responsabilità della crisi del Tpl, che devono essere cercate nelle politiche e nelle decisioni adottate negli ultimi trent’anni. La scelta di soluzioni di risparmio a breve termine e la corsa alla privatizzazione a tutti i costi, spacciata come la panacea di tutti i mali, hanno condotto allla situazione attuale, portando a trascurare investimenti significativi utili a migliorare realmente le condizioni lavorative e la qualità del servizio”. Per Cub Trasporti, si legge ancora, “di questo approccio chi ha tratto vantaggio sono solo i promotori di tali politiche, mentre la categoria degli autoferrotranvieri, che comprende sia gli autisti Atc che quelli Seal, ne ha sempre subito le dirette conseguenze negative. Per risolvere efficacemente la crisi del Tpl e garantire un futuro sostenibile per tutti gli attori coinvolti, è imperativo appunto operare su un cambiamento strutturale, capace di rimettere al centro la dignità dei lavoratori e la qualità del servizio che deve ritornare pubblico”.

Dal sindacato anche una manifestazione di “solidarietà ai colleghi della Seal e a tutti gli autoferrotranvieri italiani che lottano e aspirano a un sistema diverso e migliore”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com