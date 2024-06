Da Modugno a Santana, grande successo per il concerto del Batiston

Il “Batiston” di Migliarina ha visto andare in scena il tradizionale concerto bandistico, tenuto nel piazzale della chiesa di San Giovanni dalla storica Filarmonica “Puccini”. L’ultracentenaria banda migliarinese, composta nell’occasione di 26 esecutori guidati come sempre dal maestro Mario Zambelli, ha offerto al numeroso pubblico un repertorio di quindici brani, fra i quali “50 Special”, “Nessun dorma”, “Nel blu, dipinto di blu”, pezzi degli Abba e di Carlos Santana. Eseguiti all’inizio e in chiusura l’Inno d’Italia e l’Inno europeo. Nel corso della serata sono stati consegnati dal maestro Gabriele Castellani e dall’assessore Giulio Guerri attestati di benemerenza al maestro Zambelli, al presidente della banda Paolo Zuccotti e al musicante Marco Barillà, da parte dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, che collabora da sempre con il sodalizio musicale spezzino. Premiati anche tanti giovani nuovi membri della banda, la quale, nell’impegno a portare avanti la propria tradizione nel segno della solidarietà fra le generazioni, sta facendo un’importante opera di proselitismo artistico, per avvicinare ed inserire nuovi giovani musicisti fra le proprie fila.

