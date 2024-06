Diocesi, istituiti tre vicariati foranei e trentasei comunità pastorali

Davanti all’assemblea dell’intero clero diocesano, riunitasi venerdi mattina nel salone “San Francesco di Sales” di Tele Liguria Sud, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti ha letto e commentato un decreto, in vigore da oggi, con il quale viene stabilita una nuova organizzazione del tessuto diocesano. In pratica, vengono istituiti tre soli grandi vicariati foranei: “Golfo della Spezia”, “Val di Magra”, “Val di Vara e Riviera”. Il loro territorio viene così a coincidere in gran parte con quelli originari delle tre diocesi antiche: la Spezia, Sarzana, Brugnato. Il vicariato foraneo della Spezia, il più popoloso, comprende oltre al comune capoluogo anche i comuni di Lerici e di Porto Venere e verrà guidato da don Orazio Lertora. Il vicariato foraneo di Sarzana, che comprende il territorio della città vescovile e quello della Val di Magra, verrà guidato da don Franco Pagano, mentre il terzo, Brugnato, che comprende Val di Vara e Riviera spezzina da Riomaggiore a Deiva Marina, avrà come vicario monsignor Giorgio Rebecchi. Le competenze conferite dal Codice di diritto canonico ai tre vicari foranei conferiscono loro notevoli responsabilità nella gestione pastorale. Contestualmente, come informa un comunicato della curia vescovile pubblicato sul sito della diocesi, il decreto vescovile ha proceduto a costituire 36 comunità pastorali, che raggrupperanno le 186 parrocchie attualmente presenti in diocesi, senza alcuna loro soppressione, unione o fusione, né altra forma di accorpamento o di assimilazione. Il decreto ha pertanto delineato la fisionomia giuridico-pastorale delle comunità pastorali, la loro denominazione, le parrocchie in esse raggruppate e la sede residenziale del presbitero coordinatore. A queste decisioni, ha spiegato il vescovo, si è giunti, dopo un lungo cammino, con una riflessione che ha coinvolto a più riprese sin dal 2014 l’intera comunità diocesana. Monsignor Palletti ha altresì sottolineato come si apra una fase importante, cioè, ha detto, un nuovo modo di gestire la pastorale, con maggior coinvolgimento dei fedeli, in un processo che è in divenire, ha spiegato, non ancora strutturato in tutti i particolari. Sono seguiti gli interventi di monsignor Paolo Cabano, che ha illustrato l’importanza dell’istituto di Scienze religiose ligure, con la sua sede distaccata (Fad, polo di formazione a distanza) alla Spezia, in via Malaspina 1, del diacono Pier Carlo Mostarda, che ha illustrato, in vista del prossimo Anno santo, il programma di un pellegrinaggio diocesano ad alcuni santuari dell’Umbria e della Toscana, che si terrà a settembre, e di don Franco Pagano che ha presentato un’iniziativa per i ministranti, in programma a Lucca il 26 agosto.

L’articolo Diocesi, istituiti tre vicariati foranei e trentasei comunità pastorali proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com