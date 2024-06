Diportista recupera tartaruga marina al largo, l’animale sta bene. L’Acquario: “Chiamate sempre prima di intervenire”

Genova. Ha pensato di trovarsi davanti a una tartaruga marina in difficoltà e l’ha recuperata dall’acqua e portata a riva: un atto in buona fede, quello commesso da un diportista venerdì, che dimostra però come sia importante confrontarsi con gli esperti prima di intervenire sulla fauna selvatica e marina.

L’esemplare di Caretta caretta è stato avvistato dal diportista venerdì intorno alle ore 12:30 a circa un miglio dalla costa al largo di Varazze. L’uomo, convinto di avere davanti un animale in difficoltà, lo ha portato a riva, dove ha poi avvisato la Capitaneria di Porto di Varazze che lo ha preso in consegna e trasportato presso il centro di recupero per tartarughe dell’Acquario di Genova.

