Giugno si chiude all’insegna della nuvolosità, ma senza pioggia

L’ultimo fine settimana di giugno inizia con nubi medio-alte in transito durante il giorno, con una remota possibilità di qualche goccia di pioggia delle ore centrali. Queste le previsioni di Arpal Liguria per la giornata odierna che proseguirà con nubi basse in graduale formazione a partire da questa sera. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti meridionali e il mare calmo poco mosso. Temperature in aumento, specialmente le massime.

Domani, domenica, la nuvolosità sarà più compatta sui settori centrali della regione, con precipitazioni di debole intensità nella prima parte della giornata e nubi sparse altrove. Le minime saranno in sensibile diminuzione e l’umidità su valori prossimi alla saturazione. L’inizio della settimana sarà invece caratterizzato da nuvolosità sparsa e possibili precipitazioni.

L’articolo All’Arci Castelnuovo tavola rotonda dedicata al giallo e al noir proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com