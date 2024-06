In Sala Dante il riuscito convegno “Come cambia la memoria con l’età”

Si è svolto in Sala Dante, di fronte ad un pubblico numeroso, l’incontro sul tema “Come cambia la memoria con l’età”, organizzato dal Comune della Spezia in collaborazione con Lions Club Valle del Vara, Amas (Associazione Malattia di Alzheimer della Spezia) e la Croce Rosse Italiana. Il convegno, aperto dal saluto del sindaco Pierluigi Peracchini e moderato da Andrea Marrone, presidente del Lions Club Valle del Vara, ha visto le relazioni di quattro autorevoli ospiti: Piero Antuono, Docente di Neurologia e Biofisica Memory Disorders Program – Medical College of Wisconsin; Antonio Tartaglione, Neuropsichiatra, già Direttore SC Neurologia Asl 5; Gianfranco Mazzotta, Medico specialista in Cardiologia, già Direttore SC Cardiologia Asl 5; Alessio Novelli, Neurologo – Direttore CDCD (Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze). In apertura i saluti del sindaco Pierluigi Peracchini, che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel non lasciare soli gli anziani e contrastare le situazioni di fragilità.

L’iniziativa, ha osservato nel suo intervento l’assessore Giulio Guerir, ha rappresentato “una tappa del percorso informativo che l’amministrazione sta portando avanti per promuovere in città la conoscenza e la prevenzione sui temi della salute e che ripone un’importante attenzione alle problematiche legate all’Alzheimer e ai disturbi cognitivi, affrontati con un necessario approccio multidisciplinare”.

