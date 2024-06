Legambiente: “Occorre affrontare il tema ambientale della rada spezzina con un’ottica unitaria”

Seconda giornata spezzina per Goletta Verde, la campagna estiva di Legambiente che navigherà fino al 13 agosto per monitorare lo stato di salute di acque e coste italiane. Ha aperto la giornata l’incontro a bordo di Goletta Verde “Nautica elettrica: una scelta ambientale e un’opportunità di lavoro. La visione delle 5 Terre e le ricadute sul territorio”. A questo proposito, Legambiente in una nota ricorda che “il ministero dell’Ambiente ha di recente approvato un nuovo Disciplinare integrativo dell’Area marina protetta, che trasformerà, entro il 2025, il Parco delle Cinque Terre in una fascia costiera a impatto zero. Una zona di riserva nella quale sarà consentita la navigazione solo delle imbarcazioni a propulsione elettrica”. Per l’associazione, “una notizia che proietta la Liguria verso il processo della decarbonizzazione del trasporto marittimo ma su cui per Legambiente si deve però accelerare il passo”. “Con l’introduzione dei motori a propulsione elettrica la Liguria può avere un’opportunità per avvicinarsi agli obiettivi della transizione energetica, sempre che la produzione elettrica viri verso le fonti rinnovabili – dichiara Stefano Bigliazzi, presidente di Legambiente Liguria -. A differenza delle macchine, per trasformare una barca a motore in elettrica basta sostituire l’impianto, e questo porterebbe lavoro ai piccoli cantieri locali, oltre a diminuire l’inquinamento acustico e atmosferico. Dobbiamo impegnarci in azioni che aiutino ad avvicinarci agli obiettivi dell’Agenda 2030, e dobbiamo tutelare sia il mare che la costa, attraverso il confronto con le associazioni di settore, e nel rispetto dei fragili equilibri tra sviluppo e tutela del territorio”.

Legambiente interviene anche sulle crociere: “Ci sono le gigantesche navi da crociera che transitano e attraccano ai moli del porto della Spezia, creando problemi di inquinamento atmosferico in città”, ritenendo l’associazione ambientalista che “una crescita esponenziale delle crociere, non adeguata ai limiti del territorio spezzino, rende necessarie misure di controllo e di limitazione degli attracchi, in attesa della elettrificazione delle banchine”. E il progetto Basi Blu della Marina Militare, “che intende ampliare i moli e realizzare consistenti dragaggi all’interno della

base spezzina – si legge ancora nella nota -, non apporterà nessun beneficio né all’ambiente né all’occupazione”. Mentre per l’associazione quello che occorrerebbe fare “è restituire gli spazi inutilizzati all’interno della base alla città, con azioni di bonifica e riqualificazione”.

