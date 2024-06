Meteo: sabato caldo e con polvere sahariana, ma domenica torna la maccaja

Liguria. Un promontorio anticiclonico, di matrice sub-tropicale, determina un sabato caratterizzato da nubi medio-alte, pulviscolo sahariano e temperature in aumento. Invece, domani l’instaurarsi di un umido flusso nei bassi strati determinerà nuvolosità di stampo marittimo con piovaschi associati. E’ questa la situazione meteo attuale e delle prossime ore elaborata dagli esperti del Centro Limet.

“Questa mattina i cieli della Liguria si presentano lattiginosi, per via della polvere sahariana in sospensione, ed accompagnati da estese stratificazioni medio-alte, al momento senza fenomeni associati – spiegano gli esperti – Le temperature minime sono rimaste stazionarie nei fondovalle dei versanti padani orientali, mentre sono aumentate, anche sensibilmente, sul resto della regione. Nel dettaglio, lungo la costa troviamo valori del mattino compresi tra 20 e 25 gradi, mentre nell’entroterra tra 11 e 22 gradi. Ecco le temperature minime registrate nei quattro capoluoghi di provincia dalla nostra rete di monitoraggio: a Genova Castelletto 24.7 gradi, a Savona 22.2 gradi, a Imperia 22.3 gradi, a La Spezia 22.6°C gradi”.

