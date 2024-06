Monsignor Acerbi vescovo da mezzo secolo. Ostaggio in Colombia nel ’79, ora è ‘coinquilino’ di Papa Francesco

Domenica 30 giugno 1974, mezzo secolo fa, nella basilica di San Pietro a Roma papa Paolo VI ordinava vescovo, con il titolo di arcivescovo titolare di Zella, monsignor Angelo Acerbi, nominato pro-nunzio in Nuova Zelanda e delegato apostolico per le varie comunità cattoliche dell’Oceano Pacifico. Acerbi, che si avvicina al traguardo del secolo di vita, è nato a Sesta Godano, in Val di Vara, il 23 settembre 1925. Avendo studiato nel seminario di Pontremoli, dopo l’ordinazione sacerdotale avvenuta il 7 marzo 1948 venne incardinato nella diocesi dell’alta Lunigiana toscana, ma è rimasto sempre legato alla diocesi spezzina, alla quale Sesta Godano appartiene. Ancora nel 2019 aveva presieduto, su invito del vescovo Palletti, le celebrazioni annuali in onore di san Venerio, patrono del Golfo della Spezia. Il suo ruolo di nunzio, dopo i menzionati incarichi iniziali, lo ha portato a rappresentare la Santa Sede in sedi prestigiose, dalla Colombia (dove nel 1979 fu anche preso in ostaggio per alcuni giorni da un gruppo di guerriglieri) all’Ungheria e alla Moldavia, sino ai Paesi Bassi. Dal 2001 al 2015 ha rivestito a Roma l’importante incarico di prelato del Sovrano Militare Ordine dei Cavalieri di Malta. Attualmente, a quasi novantanove anni di età, è il decano dei nunzi apostolici, e risede a Roma nella casa Santa Marta, la stessa dove risiede papa Francesco. Anche per il mezzo secolo di ordinazione episcopale, l’arcivescovo Acerbi sarà festeggiato domani a Santa Marta dai confratelli e da alcuni familiari che lo hanno raggiunto in questa lieta circostanza.

