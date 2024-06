Muscoli, vino, pesca, pesto: piaceri per la gola e approfondimento tra una sponda e l’altra del fiume

Meno di una settimana alla prima edizione di “Mitili diVini”, la due-giorni organizzata dal Comune di Ameglia in programma il 6 e 7 luglio prossimi; un fine settimana all’insegna del buon cibo, della tradizione e della storia legata alla pesca e alla coltivazione dei mitili, che vede protagoniste Fiumaretta e Bocca di Magra.

Tutti gli eventi avranno inizio in entrambi i borghi sabato 6 luglio alle 18.00, con l’apertura degli stand gastronomici a tema, stand di libri e prodotti artigianali. Tra gli eventi del sabato, l’incontro “Muscoli e bivalvi alleati del mare” (alle 21.00 a Bocca di Magra), a cura del professor Silvio Greco e con la moderazione di Manuele Micocci; o ancora, a Fiumaretta, la mostra fotografica in Piazza Pertini “Storie di un borgo tra fiume e mare” a cura dell’Associazione Vivere Fiumaretta e l’incontro in programma alle 18.30 “I muscoli di Punta Bianca”, al Circolo barcaioli, con Paolo Varrella della Cooperativa Mitilicoltori Spezzini e la dott.ssa Mirvana Feletti, responsabile Settore pesca e agricoltura della Regione Liguria; quindi, alle 21.00, due performance di danza.

L’indomani, domenica 7 luglio, a Bocca di Magra sarà protagonista il vino, in particolare il Vermentino, con la masterclass “Il vermentino ed i suoi territori: profumi e sapori dal bicchiere al piatto”, alle 18.30, a cura di AIS Liguria e dell’enologo Giorgio Baccigalupi. A Fiumaretta, invece, protagonisti la pesca e il pesto: alle 18.30, al Circolo barcaioli, ecco l’incontro “Pesca e pescato del nostro fiume e mare” mentre alle 21.00 in Piazza Pertini chiude la rassegna la gara e dimostrazione “Pesto in tavola e nel mortaio” a cura di Rossella Campice.

Inoltre, in entrambi i giorni alle 18.00 si terrà la dimostrazione di pesca al rezzaglio sul fiume.

Collegamento tra le due sponde con traghetto a partire dalle 19.30.

“Un evento che si pone come numero zero di una rassegna destinata a crescere nel tempo che possa sia omaggiare il territorio e i suoi abitanti con la sua storia e tradizione, sia attirare un numero sempre più elevato di turisti attratti anche dalla qualità delle proposte enogastronomiche”, le parole di Raffaella Fontana, vice sindaco del Comune di Ameglia.

