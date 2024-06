Nuove antenne 5G, Banti: “Emendamento al Senato grave, Comuni esautorati altro che parlare di autonomia”

“Una decisione grave, inaccettabile, forse persino incostituzionale”. E’ molto severo il sindaco di Maissana Egidio Banti nel commentare l’emendamento presentato a sorpresa al Senato dai senatori Liris e Nocco di Fratelli d’Italia in sede di conversione del decreto legge “coesione”, e approvato dal Senato con voto di fiducia (quindi senza discussione di merito) nella seduta di giovedì scorso. Il giudizio il sindaco di Maissana lo aveva già espresso martedì, ad emendamento appena presentato, nella riunione del “tavolo tecnico” istituito da ANCI Liguria e dalla Regione per venire incontro alle esigenze dei comuni nella predisposizione del “Piano Antenne”. Va detto che proprio quei “Piani”, sia quelli già esistenti sia quelli in fase di redazione, vengono di fatto svuotati di ogni reale potere dalla nuova norma approvata dal Senato ed ora passata alla Camera, che però dovrà approvarla entro pochi giorni, pena la decadenza del decreto. L’emendamento, infatti, che introduce il comma 7bis all’articolo 4 del decreto in questione, annulla sino alla fine del 2026 ogni residuo potere dei Comuni e delle Regioni in ordine alla pianificazione degli impianti di tele radio comunicazioni via via installati sul territorio dalle aziende private interessate. Il testo stabilisce che, “fino al 31 dicembre 2026” l’installazione di nuove antenne e di nuovi impianti facenti riferimento al “Piano Italia 5G” è disposta “anche in deroga ai regolamenti comunali di cui alla legge 36/2001”. “La Regione – spiega Banti – aveva anche di recente sollecitato ai comuni la redazione dei Piani e anche il Comune di Maissana, sulla base di una mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale, ha già avviato le procedure. Ma ora quei piani, la cui redazione è tra l’altro particolarmente onerosa per i piccoli comuni, almeno per due anni non serviranno a nulla. E dal 2027 saranno molto probabilmente inutili, in quanto le nuove installazioni sono legate ai fondi PNRR (fondi ai privati in questo caso), per cui le aziende interessate provvederanno ad installarli prima, proprio per perdere i finanziamenti”.

Secondo il sindaco di Maissana, che ha richiesto ad ANCI un intervento a livello nazionale, non si tratta di questioni ideologiche, ma di rispetto della Costituzione, delle leggi ordinamentali e delle norme regionali. “Io non sono contrario in via pregiudiziale al 5G – spiega Banti -, non potrei esserlo, ma è giusto che come sindaco, responsabile della salute pubblica, adotti tutti gli elementi di precauzione possibili. Non per nulla ero l’unico sindaco presente alcuni sabati fa a Spezia, al convegno sull’argomento tenutosi alla Maggiolina. Per questo ho chiesto di partecipare al ‘tavolo tecnico’ ANCI – Regione, chiedendo anche un parere motivato all’assessorato regionale alla Sanità, parere per ora non ancora pervenuto. Ora però tutto questo rischia di non valere più nulla, ed è quindi una mossa perfino sospetta”.

“Si parla tanto di autonomia – dice ancora Banti – ma proprio coloro che dicono di volerla allargare, nei fatti con provvedimenti di questo genere la annullano. E si parla di turismo esperienziale, di turismo ‘outdoor’ legato alla fruizione del paesaggio, e poi lo si combatte nella sostanza. E’ chiaro che, almeno per ora, nessun comune spenderà più soldi per predisporre piani inutilizzabili, e a rimetterci saranno i territori e le popolazioni. Capisco le urgenze del PNRR, ma si poteva allora, se mai, accelerare i tempi, e chiedere se del caso una proroga a Bruxelles, non annullare i poteri degli enti locali. Non solo, doveva essere precisato che la deroga consentita fosse obbligatoriamente motivata, il che avrebbe lasciato ai comuni la possibilità di un ricorso al TAR. Invece no: le leggi e gli emendamenti, a quanto apre, tengono conto di altri interessi, non di quelli della Costituzione”.

Il “tavolo tecnico” ANCI-Regione si è chiuso, anche in seguito a interventi come quello di Banti e del difensore civico regionale, con la decisione di rimettere la questione a un “tavolo politico” che dovrebbe essere attivato nei prossimi giorni.

