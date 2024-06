Piana: “Convenzione tra Cai e Navigazone Golfo dei Poeti modello esportabile in altri comprensori liguri”

Il presidente ad interim della Regione, Alessandro Piana, interviene in merito alla convenzione sottoscritta tra la sezione spezzina del CAI e Navigazione Golfo dei Poeti che consentirà a tutti i soci del CAI a livello nazionale, che arrivano a uno degli approdi serviti dal Consorzio, di usufruire degli sconti già previsti per i residenti alla Spezia sulle tariffe dei collegamenti via mare nel Golfo. «La Regione Liguria accoglie con favore l’iniziativa – afferma Piana in una nota -. La possibilità di esplorare il Golfo della Spezia e le sue meraviglie naturali attraverso una rete di sentieri collegati dai servizi di navigazione è un’opportunità interessante per familiarizzare con un’area di grande interesse ambientale e naturalistico. Potrebbe essere, aggiungo, un modello esportabile in altri comprensori della nostra regione, con i dovuti adattamenti perché ogni tratto della costa ligure ha le sue peculiarità e indubbiamente il Golfo dei poeti, per conformazione, si presta particolarmente al progetto. Abbiamo comunque bisogno di questa creatività nell’erogazione dei servizi da parte delle associazioni in collaborazione con gli operatori, per valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico e promuovere un turismo sostenibile e inclusivo. Ringraziamo il CAI e la Navigazione Golfo dei Poeti per il loro impegno in questo progetto, che contribuirà a far conoscere e apprezzare ancora di più la bellezza del nostro territorio».

«L’importante accordo di collaborazione tra il Club Alpino Italiano e Navigazione Golfo dei Poeti è uno grande esempio di come le sinergie tra realtà che possono sembrare distanti diano risultati straordinari – così Roberto Manfredi, presidente Cai Liguria -. La fruizione dei battelli del golfo da parte degli appassionati di outdoor per raggiungere i percorsi meno pressati da una galoppante antropizzazione, è una opportunità che tiene conto di molti aspetti anche di impatto ambientale. Un accordo che apre la strada ad ulteriori possibilità di sviluppo per un approccio al territorio lento, rispettoso e consapevole. Un approccio “ecosostenibile”, cosa di cui questi luoghi così delicati non possono più fare a meno e di cui il Club Alpino Italiano vuole farsi alfiere e cassa di risonanza. L’accordo, oltre alla tariffa agevolata a tutti i soci CAI d’Italia, prevede ulteriori possibili opportunità».

