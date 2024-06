Primo consiglio comunale del Tomatis Bis, il Pd di Albenga: “Nostro progetto ha fatto scuola, scritta una bella pagina di storia della città”

Albenga. Il circolo Pd di Albenga commenta il primo consiglio comunale dell’amministrazione Tomatis Bis, tenutosi giusto ieri sera.

“Il primo consiglio comunale dell’era Tomatis bis ha riservato sorprendenti metamorfosi da parte del centrodestra uscito sconfitto per l’ennesima volta dal confronto elettorale, sperando che le dichiarazioni e i buoni propositi vengano mantenuti e non siano parole al vento, la coerenza non è il loro forte. E questo ce lo auguriamo per il bene della città in primis. Venendo alle note liete e sostenute dai fatti è con molto (il più letterario ‘pizzico’ non renderebbe giustizia) orgoglio vogliamo complimentarci con Alberto Passino per la sua elezione a presidente del consiglio. Siamo certi che saprà essere all’altezza del ruolo, che ricoprirà con serietà e competenza: qualità che ha sempre dimostrato sul campo di possedere”.

