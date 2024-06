Quiliano, minoranza all’attacco sulla Tari: “I fatti smentiscono le promesse, no ad aumenti”

Quiliano. Polemica in Consiglio comunale a Quiliano, con al centro le tariffe della Tari: “E subito si è vista la posizione incoerente della maggioranza. Come sappiamo, al netto delle scelte del futuro, oggi Quiliano è in regime di “transitorio” fino al 15 ottobre 2026 e ciò significa che fino ad allora non ci saranno modifiche del regime contrattuale in materia di rifiuti” afferma il capogruppo di minoranza Rodolfo Fersini.

“Nei cinque anni di amministrazione Isetta, la situazione della raccolta differenziata, che era arrivata a buoni livelli, ha subito una pausa di arresto ed è scesa di diversi punti percentuale mentre è aumentato di molto lo “scarto” (qualità della raccolta differenziata), un dato fortemente negativo se si pensa agli ottimi risultati raggiunti in precedenza”.

» leggi tutto su www.ivg.it