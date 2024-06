Rapallo: “Educazione alla parità, nulla che vedere con l’deologia gender”

Da Riccardo Assereto, Presidente Associazione “Amici Nido San Girolamo Emiliani” di Rapallo

L’Associazione “Amici Nido San Girolamo Emiliani” di Rapallo esprime il proprio rammarico per le strumentali critiche che hanno interessato un’iniziativa svoltasi presso la Scuola primaria dell’Istituto in collaborazione con Soroptimist Club Tigullio, nell’ambito del progetto nazionale “Educazione alla parità”.

Il progetto in questione presentato agli alunni, infatti, non aveva nulla a che vedere con l’ideologia gender, ma piuttosto il sostenere un impegno comune per modificare idee ed atteggiamenti stereotipati che portano alla discriminazione e alla sopraffazione della donna.

Come genitori di questa Associazione, nella fedeltà al Magistero della Chiesa, abbiamo fortemente apprezzato il desiderio del Soroptimist di aiutarci nella missione educativa con i nostri figli. Un compito educativo che le Suore Somasche, alle quali va la nostra più affettuosa gratitudine, continuano da anni con lodevole impegno e dedizione.

