Self Storage a Genova: ecco i 2 “Hotel delle Cose” Casaforte

Arriva per tutti il momento in cui, magari solo temporaneamente, c’è la necessità di avere dello spazio aggiuntivo a disposizione.

Durante i lavori di ristrutturazione in casa, quando sarebbe prezioso uno spazio comodo e sicuro in cui mettere al sicuro gli arredi; o durante traslochi veri e propri, quando spesso serve conservare da qualche parte mobili e scatoloni in attesa della completa sistemazione nel nuovo appartamento.

Ma in realtà uno spazio in più può essere prezioso anche per conservare vestiti fuori stagione, libri, collezioni, bici, sci e altra attrezzatura sportiva.

Oggi a Genova, anziché accatastare tutto in cantine buie e umide o in garage, esistono non una ma ben due soluzioni: i 2 depositi genovesi di Casaforte, conosciuti in tutta Italia come gli “Hotel delle Cose”, in cui è possibile utilizzare uno spazio su misura a titolo esclusivo per tutto il tempo che serve.

Il deposito temporaneo di Rivarolo

Cerchi un magazzino in affitto a Genova Rivarolo per esigenze temporanee, evitando tutta la trafila del classico contratto di locazione?

Prova l’Hotel delle Cose in via Evandro Ferri 34 A, di fronte alla Ex Centrale del Latte: qui è puoi scegliere tra box e magazzini con ampiezza variabile da 2 a 100 metri quadrati, pensati per soddisfare esigenze di spazio di qualsiasi tipo, da quelle della famiglia alla ricerca di una “stanza in più” a quelle di aziende e attività commerciali di zona che hanno bisogno di un magazzino extra.

Comodo da raggiungere in auto e con ampi spazi di manovra – anche per furgoni – il deposito Casaforte di via Ferri è il punto di riferimento non solo per Rivarolo ma anche per chi abita o lavora nei quartieri di Sestri Ponente, Cornigliano, Sampierdarena, Bolzaneto e Pontedecimo.

L’Hotel delle Cose di Genova Marassi

L’altro Hotel delle Cose in città è il deposito Casaforte Genova Marassi, strategico per le zone di Molassana, Quezzi, Foce, Struppa e Albaro.

Esattamente di fronte al Cimitero Monumentale di Staglieno, in via Lungobisagno Istria 14c, il deposito di Genova Est mette a disposizione di privati e aziende box e magazzini di ampiezza compresa tra 1 e 20 metri quadrati. Il tutto con la comodità di poter contare su un impianto automatizzato, così da avere massima flessibilità e comodità di accesso al proprio deposito privato.

Vista la sua posizione, l’Hotel delle Cose di Genova Est è facilissimo da raggiungere, e non ha problemi di parcheggio.

Gli orari di accesso ai Self Storage di Genova

Per entrambi i depositi self storage di Genova, gli orari di apertura della struttura vanno dalle 7 del mattino fino alle 18, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi.

Optando per la formula di accesso “Full” si può invece accedere tutti i giorni fino alle 22, domenica e festivi compresi, così da avere massima libertà di utilizzo del proprio box.

Gli uffici, a cui è necessario rivolgersi per prendere possesso degli spazi, sono aperti con questi orari:

– Genova Rivarolo (via Ferri): LUN-VEN 8:30 – 18:30 e SAB 8:30 – 12:30 (domenica chiuso); per info chiamare 010-7415023 o scrivere a genova@casaforte.it;

– Genova Est Marassi (Staglieno): solo su appuntamento, da fissare chiamando lo 010-9861029 o scrivendo a genova.marassi@casaforte.it.

I vantaggi del Self Storage a Genova

La formula del self storage è più flessibile, comoda e con meno vincoli rispetto ai tradizionali contratti di affitto box. Il bello degli Hotel delle Cose è proprio la possibilità di utilizzare solo lo spazio necessario per il tempo che si desidera, con un preavviso di soli 15 giorni per la disdetta, senza pagare né un metro né un giorno in più di quanto necessario.

Come ben spiegato sul sito di Casaforte (casaforte.it), selezionare il deposito ideale per le proprie esigenze è facile, inoltre chiamando il numero gratuito 800363000 potrete avere una consulenza gratuita e/o un preventivo immediato, senza impegno.

Chi riesce a trasportare tutto con un’utilitaria potrà scegliere un box self storage da 1 a 5 metri quadrati, perfetto per mettere al sicuro scatoloni contenenti libri, vestiti, attrezzature sportive e piccoli arredi.

Chi invece ha bisogno di un pick up, per svuotare temporaneamente una stanza o un ufficio, può prenotare un deposito mobili fino a 10 metri quadrati.

Serve svuotare un intero appartamento in vista di ristrutturazione o trasloco? Anche in questo caso nessun problema, sono disponibili anche spazi su misura dai 10 metri quadrati in su.

Con Casaforte trovare lo spazio adatto per ogni esigenza è semplice, anche a Genova!