Settant’anni dall’ordinazione per don Moracchioli e don Marchi, in Venezuela da quasi sei decenni

Settant’anni di messa per due sacerdoti locali, ordinati a Sarzana dal vescovo Giuseppe Stella il 27 giugno 1954 e, come tali, attuali decani del clero diocesano per data di ordinazione. Si tratta di don Giovanni Marchi, nato a Sarzana il 15 aprile 1931, e di don Carlo Moracchioli, nato a Carrara il 10 luglio dello stesso anno. Don Marchi, dopo essere stato parroco di Bozzolo, di Statale e di L’Ago, si trova da quasi sessant’anni in Venezuela come missionario “fidei donum”, uno dei primi sacerdoti diocesani con questo incarico ed il primo in America Latina. A Caracas, dove si trova tuttora, ha svolto vari incarichi, anche come cappellano militare. Le sue attuali condizioni di salute non gli hanno permesso purtroppo di tornare in Italia per questa circostanza. Don Moracchioli è stato parroco di Quaratica, di Fabiano Basso e, dal 1990 al 2016, del Sacro Cuore a Castelnuovo Basso. Attualmente risiede presso i familiari. Un terzo sacerdote, don Guido Corradini, è nato all’inizio di aprile del 1931, ed è quindi il decano del clero per età, ma non per l’ordinazione, avvenuta nel 1957.

