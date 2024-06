Da Cristiano Benvenuto

Anche per quest’estate, il Comune di Sori, per facilitare coloro che raggiungono il centro paese per una giornata di mare e non solo, durante il fine settimana, metterà a disposizione un servizio di navetta gratuito. Tale servizio è disponibile da oggi 29 giugno al 1 settembre 2024 nelle giornate di sabato, domenica e nei festivi.

