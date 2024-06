Spettacolo agli Assoluti nelle gare della mattina: in pista 100 metri, salto in lungo e non solo

Dopo una lunga attesa hanno preso il via questa mattina i Campionati Assoluti della Spezia, che vedono i grandi campioni dell’atletica italiana sfidarsi per i primati azzurri, a poche settimane dall’inizio dell’Olimpiade di Parigi. Un evento di portata unica per la città della Spezia, che ha visto volatilizzare i biglietti in pochi minuti e una buona affluenza sin dalle prime ore delle gare mattutine, che hanno visto scendere sulle corsie del rinnovato centro sportivo Montagna i grandi campioni azzurri. Si parte con le batterie dei 100 metri ostacoli delle donne, passando poi per le prime corse degli atleti dei 100 metri maschili. Poi il salto in alto femminile e il salto in lungo maschile, prima della pausa che durerà circa un’ora. Molto al caldo al centro sportivo ma cielo plumbeo, con un leggera brezza che intervalla le prestazioni degli atleti.

“Per questo evento dobbiamo ringraziare, oltre la Federazione Nazionale, il Sindaco Peracchini che ci ha creduto fortemente e l’Assessore Frascatore”, spiega soddisfatta la Vice Sindaco Maria Grazia Frijia. “Lo dice da vice sindaco e da assessore al turismo, eventi di questo tipo sono eventi che alla città e al comparto turistico fanno molto bene. Siamo orgogliosi di poter ospitare questo importante iniziativa e manifestazione, abbiamo i nostri alberghi pieni e speriamo, come credo, che l’accoglienza sia di livello. Diamo a tutti il benvenuto, speriamo stiano bene nella nostra città”, prosegue. “Il centro sportivo è tutto pieno, le strutture sono sold-out ed è frutto di un grande lavoro che vede tantissimi appassionati arrivati da tutta Italia. Diventa un’attrazione per la nostra città e un modo per far conoscere le bellezze del nostro territorio. Lo sport, oltre ad essere un settore strategico per il messaggio che lancia, significa investire per i grandi eventi e soprattutto per farlo praticare alle persone. Come amministrazione stiamo facendo questo: quando abbiamo cominciato ad amministrare la città nel 2017 non eravamo messi molto bene, in questi anni abbiamo investito risorse ed energie per rendere all’altezza la città e fare in modo che giovani e meno giovani possano praticare sport. Siamo molto soddisfatti”.

