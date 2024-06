“Visioni sarde”, torna l’evento dedicato ai corti girati sull’isola

Torna “Visioni sarde”, appuntamento dedicato ai cortometraggi realizzati in Sardegna proposto dal Circolo Grazia Deledda, in programma venerdì 5 luglio alle 18 alla nuova sede sociale di Via Pitelli 37A, nel Parco Sabrina.

“Il cinema aiuta a leggere il mondo in cui viviamo, offre gli strumenti per interpretarlo, è veicolo di approfondimento culturale, oltre che di scoperta del territorio – le parole di Giovanni Battista Bassu, presidente del circolo -. I cortometraggi di Visioni Sarde sono tutti girati in Sardegna, così che possiamo rivedere i luoghi che ci sono più cari senza muoverci dalla Spezia. Alcuni sono interamente recitati in sardo, con i sottotitoli in italiano, in modo da diffondere la lingua e la cultura sarda nel mondo, ravvivando i legami spirituali degli emigrati con la Sardegna e alimentando anche tra i non sardi l’interesse e la scoperta dell’isola”. La proiezione di venerdì sarà seguita da aperitivo e degustazione dei prodotti isolani.

