Genova. Secondo allarme bomba a Genova nel giro di meno di 24 ore. Questa mattina, domenica 30 giugno, l’allarme è scattato in centro città, vicino al ponte Monumentale.

Dalle 9 di questa mattina la polizia locale ha disposto la chiusura di via XX Settembre tra via Fieschi e via Galata, ma anche il transito sul ponte in corso Podestà per consentire in sicurezza l’intervento delle forze dell’ordine.

